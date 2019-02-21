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В ИВС ГУВД Бишкека незаконно содержат двоих детей

В ИВС ГУВД Бишкека незаконно содержат двоих подростков 16 и 17 лет. Об этом на круглом столе заявила депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

По ее словам, основанием для их задержания послужило постановление Октябрьского районного суда. Подростков объявили в розыск из-за неявки на судебное разбирательство.

«12 февраля их задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Однако следователи Октябрьского РУВД не доставили подозреваемых в течение положенных 48 часов в суд для проверки законности и обоснованности их задержания. В итоге грубо нарушены нормы УПК и Конституции», — сказала Аида Исмаилова.
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