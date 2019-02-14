Агрессивные слоны преградили дорогу автобусу на юге Индии и напугали пассажиров

Агрессивные слоны на юге Индии преградили дорогу автобусу, не давали ему двигаться и перепугали пассажиров. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По их данным, автобус государственной транспортной компании направлялся в городок Ути на юге Индии. Перед ним внезапно на дороге возникла «живая стена», водитель остановил машину на некотором расстоянии от слонов и стал ждать.

Судя по записи, в автобусе началась настоящая паника, ведь несколько взрослых слонов в явно дурном расположении духа преградили дорогу пассажирскому автобусу и их намерения оставались неизвестными. Перевернуть машину они могли как пушинку.

В автобусе закрыли все окна и стали ждать, что предпримут слоны. Несколько животных приблизились к транспорту, издавая угрожающие звуки, постояли некоторое время, а потом ушли. Автобус продолжил движение.