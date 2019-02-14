В Кыргызстане ищут без вести пропавшего гражданина Германии

Аламединский районный отдел внутренних дел Чуйской области разыскивает без вести пропавшего гражданина Германии Вилли Райфшнайдера. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

34-летний мужчина проживал в Кыргызстане с 2016 года. Последний раз на связь с родственниками выходил в ноябре 2018-го.

Родственникам известно, что Вилли Райфшнайдер жил в селе Лебединовка Аламединского района Чуйской области.

Приметы пропавшего: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, длинные до плеч, нос прямой.