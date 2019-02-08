Экс-министра здравоохранения заподозрили в злоупотреблении служебным положением

Экс-министра здравоохранения Таланта Батыралиева подозревают в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, по материалам АКС ГКНБ возбудили уголовное дело по факту нарушения требований Закона «О государственных закупках» при закупке услуг по оказанию медицинской помощи больным с хронической болезнью почек V стадии методом гемодиализа.

«По факту назначили аудит. В результате проверки Счетной палатой выявлен ущерб интересам государства в особо крупном размере на сумму свыше 107 миллионов сомов», — отметили в ГКНБ.

Таланта Батыралиева подозревают в злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.