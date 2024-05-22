На заседании Жогорку Кенеша директор Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков сообщил, что в Национальном центре психиатрии и наркологии жестокому и бесчеловечному отношению подверглась несовершеннолетняя девочка с инвалидностью.
Сотрудники НЦПП изучили ситуацию и направили письмо в прокуратуру Бишкека и Минздрав. В результате по собственному желанию освобожден от занимаемой должности главный врач отделения № 2.
«Однако хочу отметить, что не наказаны другие сотрудники — медсестры или санитарки, которые совершили такое с ребенком. Ведь это делал не главный врач отделения», — сказал Бакыт Рысбеков.
С заявлением о жестоком обращении в отношении несовершеннолетней дочери-инвалида второй группы со стороны сотрудников Республиканского центра психиатрии и наркологии в декабре в НЦПП пожаловалась кыргызстанка. После проверки факта Национальный центр по предупреждению пыток направил заявление в прокуратуру столицы.