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Власть

Медиков за жестокое обращение с ребенком-инвалидом не наказали — НЦПП

На заседании Жогорку Кенеша директор Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков сообщил, что в Национальном центре психиатрии и наркологии жестокому и бесчеловечному отношению подверглась несовершеннолетняя девочка с инвалидностью.

Сотрудники НЦПП изучили ситуацию и направили письмо в прокуратуру Бишкека и Минздрав. В результате по собственному желанию освобожден от занимаемой должности главный врач отделения № 2.

«Однако хочу отметить, что не наказаны другие сотрудники — медсестры или санитарки, которые совершили такое с ребенком. Ведь это делал не главный врач отделения», — сказал Бакыт Рысбеков.

С заявлением о жестоком обращении в отношении несовершеннолетней дочери-инвалида второй группы со стороны сотрудников Республиканского центра психиатрии и наркологии в декабре в НЦПП пожаловалась кыргызстанка. После проверки факта Национальный центр по предупреждению пыток направил заявление в прокуратуру столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294753/
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