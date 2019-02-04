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Сюжет: Насилие над детьми (175)

В Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о происходящем, но молчали

В Узгене изнасилованную отцом девочку проверяют гинекологи. Об этом 24.kg сообщила директор кризисного центра «Ак журок» Дарика Асилбекова.

По ее словам, 14-летний подросток не знает букв.

«По предварительным данным, потерпевшая на шестом месяце беременности. Сейчас ее обследуют гинекологи и психологи. У девочки есть старшие братья. С ее слов, они ее не трогали, хотя знали о происходящем, но и отцу ничего не говорили. Подросток малограмотный, хотя говорит, что ходила в школу. Ведет себя как обычный ребенок, не осознающий, что с ней произошло», — сказала Дарика Асилбекова.

Напомним, в Узгене милиционеры проводили подворовой обход и выявили беременную девочку. Оказалось, подросток забеременела после изнасилования родным отцом, который страдает психическим заболеванием.
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