Перестрелка в Токмаке. Второго фигуранта тоже госпитализировали

Второго фигуранта перестрелки в Токмаке Аската Усенова госпитализировали в БНИЦТиО. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Вчера Аската Усенова допросили в милиции. После допроса его хотели взять под стражу, но после ходатайства адвоката его госпитализировали в БНИЦТиО.

«Известно, что Аскат Усенов сейчас находится под конвоем», — заявили редакции.

В ГУВД Чуйской области не комментируют допрос фигуранта перестрелки.

В ночь с 24-25 января близ Токмака произошла перестрелка. ГУВД Чуйской области поспешило опровергнуть инцидент. Однако на пресс-конференции 29 января глава ведомства Самат Курманкулов признал, что инцидент был, но первым о нем узнали журналисты.