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Происшествия

Украинский чиновник в прямом эфире напал на депутата Рады

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу «Народ против» телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева. Об этом сообщило РИА Новости.

Агрессию чиновника вызвали слова депутата о провокации Украины в Керченском проливе.

«В этом конфликте не заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, достигнута одна из целей, — сорвалась встреча президентов Соединенных Штатов и России на саммите G20», — заявил Евгений Мураев.

В ответ Юрий Грымчак, назвав депутата «малороссом» и «подлюкой», подошел к нему и пнул стойку, за которой стоял депутат. После конструкция упала на Евгения Мураева.
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