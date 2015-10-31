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Политика

Госсекретарь Джон Керри заверил, что отношение США к Кыргызстану не изменится

Госсекретарь Джон Керри заверил, что отношение США к Кыргызстану не изменится. Об этом он заявил сегодня на церемонии открытия нового здания Посольства США в Бишкеке.

«Нас объединяют общие интересы и озабоченности. Мы знаем, что США – одно из первых государств, которое признало независимость КР. Даже трудно поверить, что прошло 24 года. С тех пор мы неустанно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность этой страны. И наша позиция не изменится», - сказал Джон Керри.

«Наши взаимоотношения со временем расширялись, включали большее количество областей – безопасность, экономику, энергетику, окружающую среду, образование и другое. Все это помогает нам лучше узнать и понять друг друга. Возросло и число дипломатов. Посольство начинало работу с нескольких человек, а сейчас здесь работают более 300 сотрудников, большинство из которых кыргызские граждане. Мы – я, президент Обама и американцы - очень благодарны вам за то, что вы работаете с нами», - отметил он.

«Мне приятно находиться здесь, в отличной, красивой стране. Вам может показаться несколько обидным, что я здесь нахожусь в течение очень короткого времени. Надеюсь, с божьей помощью, когда такие страны, как Сирия, Йемен, разрешат свои проблемы, у нас будет больше времени путешествовать. Наши отношения очень важны, именно поэтому я хотел приехать в КР», - добавил госсекретарь. 

Джон Керри отметил, что новое здание посольства отвечает всем требованиям XXI века и «символизирует партнерство и глубину двусторонних отношений». «Мы гордимся этим зданием. Оно является отличным примером чистых технологий и получило серебряную медаль по лидерству в природоохранном проектировании. Это пример для всего региона», - резюмировал он.

Джон Керри приехал сегодня с визитом в Кыргызстан в рамках центральноазиатского турне.  
Ссылка: https://24.kg/politika/21959/
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