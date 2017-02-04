В Кыргызстан прибыл госсекретарь США Джон Керри. Визит в Бишкек он совершает в рамках центральноазиатского турне.

Джон Керри встретится в двустороннем формате с президентом Алмазбеком Атамбаевым и главой МИД Эрланом Абдылдаевым. Планируется, что он примет участие в открытии нового кампуса АУЦА и здания Посольства США в Бишкеке.

В марте 1997 года помощник президента США по нацбезопасности Сэмюэл Бергер причислил Центральную Азию к «приоритетным направлениям американской дипломатии». В том же году Пентагон включил регион в зону ответственности центрального командования ВС США.

Соединенные Штаты активизировали сотрудничество со странами Центральной Азии после начала военной операции в Афганистане. С 2001 года в Кыргызстане находилась авиабаза «Манас», преобразованная в 2009 году в Центр транзитных перевозок ВВС США. Арендная плата составляла $60 миллионов в год. Американский контингент с территории КР вывели в 2014 году.

США являются одним из крупнейших доноров КР, с 1991 года объем помощи составил $1,5 миллиарда. По данным Госдепа, в 2015 году Кыргызстан получит $41,7 миллиона в рамках финансовой помощи странам региона.

С 2011 года США реализуют в регионе программу «Новый Шелковый путь». Предполагается реализация проекта CASA-1000 для транспортировки электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан (общая стоимость проекта — $1,2 миллиардов).

В 2015 году Кыргызстан в одностороннем порядке денонсировал Соглашения между правительствами КР и США о сотрудничестве от 19 мая 1993 года. Решение принято после награждения Госдепом правозащитника Азимжана Аскарова. Его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков, сепаратизме и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий 2010 года.

В Вашингтоне выразили разочарование решением официального Бишкека, заявив, что продолжат оказывать поддержку народу бывшей советской республики.

Четвертого октября во время парламентских выборов глава КР, отвечая на вопросы журналистов, раскритиковал радио «Азаттык» и упрекнул его в том, что оно проводит редакционную политику под патронажем США. «Возможно, надо писать на этих сайтах, что они финансируются Госдепартаментом или Минфином России. Тогда люди будут разбираться, почему именно такая игра идет со стороны того или иного СМИ. Когда я вижу эти игры - любым путем раскачать ситуацию в Кыргызстане - меня это бесит. Все-таки представители средств массовой информации, которые финансируются Госдепом США, должны помнить слова Барака Обамы. Он говорил, что демократия превыше всего. Если вам что-то не нравится, начинайте с других стран. Их хватает в регионе. Там вообще ни капли демократии», - сказал Алмазбек Атамбаев.

Фото из Интернета.