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Политика

Австралия не комментирует сообщения о переправке в Кыргызстан беженцев

Правительство Австралии не комментирует сообщения СМИ о том, что власти страны ведут переговоры с Кыргызстаном о переправке туда попавших на австралийскую территорию беженцев. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

Ранее австралийская газета Australian, не приводя источников, сообщила, что Кыргызстан рассматривается в списке стран, куда австралийские власти могут перенаправить находящихся в Науру и на острове Манус беженцев. Речь может идти о хазарейцах из Афганистана. Среди стран, которые могут стать принимаемой стороной, рассматриваются другие республики бывшего СССР и ряд африканских и южноамериканских государств, отмечало издание.

Представитель австралийского министра по делам миграции Питера Даттона отказалась комментировать публикацию, посоветовав обратиться к предыдущим заявлениям политика, в которых он говорил про «обсуждение вопроса с Филиппинами и другими странами».

Согласно законам Австралии, беженцам, прибывающим на лодках к берегам страны, власти должны отказать в убежище и перенаправить их в страну отправления или на территорию карликового государства Науру и острова Манус, относящегося к Папуа-Новой Гвинеи. К настоящему моменту на островах находится более 1,5 тысячи беженцев.
Ссылка: https://24.kg/politika/21948/
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