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Политика

По делу Нарымбаева/Коркмазова просят направить запрос в Управление делами Жогорку Кенеша

По делу Нарымбаева/Коркмазова просят направить запрос в Управление делами Жогорку Кенеша. Ходатайство об этом заявила сторона экс-руководителя аппарата президента КР Данияра Нарымбаева.

Причиной стал ранее озвученный в суде ответ 9-го Управления ГКНБ о том, что чекисты не отслеживают проход через КПП сотрудников «Белого дома», в том числе и работников парламента. «Но почему они тогда не сказали, что заведует этим Управление делами Жогорку Кенеша? Поэтому просим направить запрос в вышеназванный орган», - обратились адвокаты Данияра Нарымбаева к судье. Тот сообщил, что ответ на ходатайство огласят на заседании 28 октября 2015 года.

Ходатайство относится лишь к 7 мая 2015 года и касается помощника экс-депутата Эльмиры Иманалиевой – Ольги Плотниковой, которая утверждает, что в тот день выходила из здания, чтобы забрать $50 тысяч и передать деньги Назгуль. Адвокаты же настаивают, что денег не было, а Ольга Плотникова никуда не выходила.

Судья Первомайского суда Бишкека Абдуразак Боромбаев рассматривает дело о вымогательстве взятки в $200 тысяч у Назгуль Тюлеевой - дочери экс-мэра столицы КР Наримана Тюлеева, осужденного на 11 лет с конфискацией имущества. Обвиняемыми проходят бывший глава президентского аппарата Данияр Нарымбаев и экс-депутат Жогорку Кенеша Хаджимурат Коркмазов, пойманный 15 июля 2015 года при получении $99 тысяч 600 от Назгуль Тюлеевой (должно было быть $100 тысяч, $400 она забыла в сумочке – прим. ИА «24.kg»). Обоим предъявлено обвинение по 313 статье УК КР («Вымогательство взятки»). Данияр Нарымбаев обвиняется также в злоупотреблении должностным положением (статья 304 УК КР).
Ссылка: https://24.kg/politika/21428/
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