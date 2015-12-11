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Парламент

Депутаты возмущены выделением из бюджета 7 миллионов сомов на покупку лошадей

Депутаты возмутились выделением 7 миллионов сомов из бюджета на покупку лошадей. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявили нардепы Дастан Бекешев и Чыныбай Турсунбеков.

В проекте закона о поправках в бюджет-2015 увеличены расходы Госагентства по физической культуре и спорту. Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что Иссык-кульский конезавод №54 в Чолпон-Ате передали на баланс агентства, поэтому и возникла необходимость выделить средства на закупку племенных лошадей. Также глава Минфина добавил, что деньги потратили по просьбе депутата Жогорку Кенеша. Однако назвать имя парламентария, который настоял на покупке новых лошадей для конезавода, Адылбек Касымалиев не смог.

«Что за депутат настоял на покупке лошадей? Может, у него свой племенной завод? Министерство финансов теперь будет каждую просьбу депутатов финансировать? Вы тут говорите, что сократили расходы по статье «Машины и оборудование» и в то же время тратите на закупку лошадей такую огромную сумму», - возмутился Чыныбай Турсунбеков.
Ссылка: https://24.kg/parlament/24541/
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