Постановление Правительства КР от 17 сентября 2018 года № 430
Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области автомобильного и водного транспорта Кыргызской Республики
В целях урегулирования вопросов деятельности в области автомобильного и водного транспорта, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области автомобильного и водного транспорта Кыргызской Республики согласно приложению.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 31 мая 2001 года № 260 следующее изменение:
в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— главу 41 признать утратившей силу.
3. Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.