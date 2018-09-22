Постановление Правительства КР от 17 сентября 2018 года № 430



Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области автомобильного и водного транспорта Кыргызской Республики

В целях урегулирования вопросов деятельности в области автомобильного и водного транспорта, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области автомобильного и водного транспорта Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 31 мая 2001 года № 260 следующее изменение:

в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— главу 41 признать утратившей силу.

3. Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

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