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Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей

Постановление Правительства КР № 296 от 20 июня 2018 года

Об утверждении Перечня тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых

В целях реализации статьи 118 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, вводимого в действие в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» от 24 января 2017 года № 10, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.
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