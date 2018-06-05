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Назначены выборы депутатов Майданского айыльного кенеша

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О назначении выборов депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики».

Согласно Указу, в связи с истечением сроков полномочий депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

Назначить выборы депутатов в Майданский айылный кенеш Кадамжайского района Баткенской области на воскресенье, 5 августа 2018 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в вышеназванный представительный орган местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Правительству Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.

Главе государственной администрации Кадамжайского района Баткенской области поручено оказать содействие в работе Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и соответствующей избирательной комиссии по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Главе исполнительного органа местного самоуправления поручено принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанного кенеша.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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