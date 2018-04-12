О внесении изменений в закон о государственном прогнозировании

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 1 марта 2018 года.

Закон разработан в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов Кыргызской Республики с Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, где основные направления фискальной политики Кыргызской Республики разрабатываются на предстоящий среднесрочный период на основе отраслевых (секторальных) стратегий/программ развития в соответствии с государственными стратегическими программами развития и среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.