О внесении изменений в постановление о Программе повышения финграмотности

Постановление Правительства КР № 143 от 19 марта 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы от 15 июня 2016 года № 319

В целях дальнейшего повышения уровня финансовой грамотности населения в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«О Программе повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы» от 15 июня 2016 года № 319 следующие изменения:

- в пункте 1:

в абзаце третьем слова «(далее – План мероприятий)» исключить;

пункт дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«- План мероприятий по реализации второго этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016 — 2020 годы согласно приложению 3.»;

- в пункте 2:

слова «в реализации Плана мероприятий» и «по реализации Плана действий» заменить словами «в реализации вышеуказанных планов мероприятий» и «по реализации вышеуказанных планов мероприятий» соответственно;

цифры «15» заменить цифрами «25»;

- в пункте 3 слова «Плана действий не позднее 15 числа» заменить словами «вышеуказанных планов мероприятий не позднее 25 числа»;

- постановление дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- в Программе повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением Правительства Кыргызской Республики:

в абзаце третьем главы 1 слова «финансово-кредитных учреждений» заменить словами «финансово-кредитных организаций»;

по всему тексту аббревиатуру «ФКУ» заменить аббревиатурой «ФКО»;

абзацы седьмой и восьмой главы 4 изложить в следующей редакции:

«Это направление включает задачи по созданию механизмов обучения взрослых на различных этапах жизни, а также оказания консультационной поддержки населению по финансовой грамотности.

Задачами приоритетного направления 3 по обеспечению равного и полного доступа к финансовой информации и финансовым услугам граждан являются формирование нового отношения граждан к займам, основанного на личной финансовой ответственности и осознании рисков, убеждение взрослых граждан в сфере личных сбережений и финансовой защиты, совершенствование нормативной правовой базы по защите прав потребителей финансовых услуг, а также:»;

- в приложении 2 к вышеуказанной Программе:

аббревиатуру и слова «КИБ» — Кредитно-информационное бюро «Ишеним»» заменить аббревиатурой и словами «КИБ» — объединение юридических лиц «Ассоциация пользователей кредитной информацией»;

аббревиатуру и слова «ФКУ» — финансово-кредитные учреждения» заменить аббревиатурой и словами «ФКО» — финансово-кредитные организации»;

приложение дополнить следующими сокращениями:

«Минфин – Министерство финансов Кыргызской Республики;

ГАМФКС – Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.»;

- в Плане мероприятий по реализации первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, утвержденном вышеуказанным постановлением:

по всему тексту аббревиатуру «ФКУ» заменить аббревиатурой «ФКО»;

в абзаце втором графы «Ожидаемые результаты» задачи 2.1 слова «Созданы центры финансового просвещения, осуществляющие» заменить словами «Проработаны вопросы создания центров финансового просвещения, которые будут осуществлять»;

в графе «Ожидаемые результаты» задачи 2.3 в абзаце втором слова «и размещен на веб-сайте» заменить словами «для размещения на веб-сайте».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.