О внесении изменений в постановление о Программе повышения финграмотности

Постановление Правительства КР № 143 от 19 марта 2018 года
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы от 15 июня 2016 года № 319
В целях дальнейшего повышения уровня финансовой грамотности населения в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О Программе повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы» от 15 июня 2016 года № 319 следующие изменения:
- в пункте 1:
в абзаце третьем слова «(далее – План мероприятий)» исключить;
пункт дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- План мероприятий по реализации второго этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016 — 2020 годы согласно приложению 3.»;
- в пункте 2:
слова «в реализации Плана мероприятий» и «по реализации Плана действий» заменить словами «в реализации вышеуказанных планов мероприятий» и «по реализации вышеуказанных планов мероприятий» соответственно;
цифры «15» заменить цифрами «25»;
- в пункте 3 слова «Плана действий не позднее 15 числа» заменить словами «вышеуказанных планов мероприятий не позднее 25 числа»;
- постановление дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в Программе повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением Правительства Кыргызской Республики:
в абзаце третьем главы 1 слова «финансово-кредитных учреждений» заменить словами «финансово-кредитных организаций»;
по всему тексту аббревиатуру «ФКУ» заменить аббревиатурой «ФКО»;
абзацы седьмой и восьмой главы 4 изложить в следующей редакции:
«Это направление включает задачи по созданию механизмов обучения взрослых на различных этапах жизни, а также оказания консультационной поддержки населению по финансовой грамотности.
Задачами приоритетного направления 3 по обеспечению равного и полного доступа к финансовой информации и финансовым услугам граждан являются формирование нового отношения граждан к займам, основанного на личной финансовой ответственности и осознании рисков, убеждение взрослых граждан в сфере личных сбережений и финансовой защиты, совершенствование нормативной правовой базы по защите прав потребителей финансовых услуг, а также:»;
- в приложении 2 к вышеуказанной Программе:
аббревиатуру и слова «КИБ» — Кредитно-информационное бюро «Ишеним»» заменить аббревиатурой и словами «КИБ» — объединение юридических лиц «Ассоциация пользователей кредитной информацией»;
аббревиатуру и слова «ФКУ» — финансово-кредитные учреждения» заменить аббревиатурой и словами «ФКО» — финансово-кредитные организации»;
приложение дополнить следующими сокращениями:
«Минфин – Министерство финансов Кыргызской Республики;
ГАМФКС – Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.»;
- в Плане мероприятий по реализации первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, утвержденном вышеуказанным постановлением:
по всему тексту аббревиатуру «ФКУ» заменить аббревиатурой «ФКО»;
в абзаце втором графы «Ожидаемые результаты» задачи 2.1 слова «Созданы центры финансового просвещения, осуществляющие» заменить словами «Проработаны вопросы создания центров финансового просвещения, которые будут осуществлять»;
в графе «Ожидаемые результаты» задачи 2.3 в абзаце втором слова «и размещен на веб-сайте» заменить словами «для размещения на веб-сайте».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.