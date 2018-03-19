Постановление Правительства КР № 116 от 27 февраля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке выплаты государственных пособий и денежных компенсаций» от 29 декабря 2009 года № 823

В рамках Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, в целях совершенствования порядка выплаты государственных пособий и денежных компенсаций, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке выплаты государственных пособий и денежных компенсаций» от 29 декабря 2009 года № 823 следующие изменения:

в Положении о порядке выплаты государственных пособий и денежных компенсаций, утвержденном вышеназванным постановлением:

— пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Государственные пособия и денежные компенсации выплачиваются за текущий месяц. Выплата государственных пособий и денежных компенсаций осуществляется через банковскую систему, в безналичной форме, путем зачисления средств на счет банковской платежной карты «Элкарт» получателя, кроме случаев, когда в населенном пункте, в котором проживает получатель государственного пособия или денежной компенсации, отсутствуют банковские учреждения или банкоматы. В таких случаях выплата государственных пособий и денежных компенсаций осуществляется через предприятия почтовой связи путем доставки по месту жительства получателя.

Выплата государственных пособий и денежных компенсаций лицам с ограниченными возможностями здоровья, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, с группой инвалидности, гражданам, подвергшимся в годы Великой Отечественной войны незаконной насильственной мобилизации в рабочие колонны (трудармию) и впоследствии реабилитированным, реабилитированным гражданам, пострадавшим в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам, семьям погибших военнослужащих в Великой Отечественной войне, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, вдовам (вдовцам) умерших участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, вдовам (вдовцам) умерших лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами, не вступившим в повторный брак, осуществляется через банковскую систему, в безналичной форме, путем зачисления средств на счет банковской платежной карты «Элкарт» получателя либо через предприятия почтовой связи путем доставки по месту жительства по их выбору.;

— абзац первый пункта 2.4 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.