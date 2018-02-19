Постановление Правительства КР № 86 от 9 февраля 2018 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере автомобильного и водного транспорта

В целях разграничения функций Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 136 следующие изменения:

в Положении о Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«- государственный надзор и контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов, технических регламентов по механической, сейсмической, пожарной, экологической, водной, промышленной, энергетической, биологической, химической и радиационной безопасности в отношении продукции (объектов) и/или связанных с ней процессов производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, использования, реализации, захоронений, размещений и утилизации, а также по безопасности колесных транспортных средств, железнодорожного подвижного состава, инфраструктуры железнодорожного транспорта, сельскохозяйственных, лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним, маломерных судов;»;

— в пункте 7:

подпункт 1 дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:

«- требований технических регламентов, нормативных правовых актов, стандартов и норм по безопасности колесных транспортных средств, железнодорожного подвижного состава, инфраструктуры железнодорожного транспорта, сельскохозяйственных, лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним, маломерных судов.»;

подпункт 2 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:

«- ведет единый реестр свидетельств о классификации маломерных судов, отвечающих требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности маломерных судов»;».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 3 февраля 2017 года № 68 следующие изменения:

в Положении об Агентстве автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац пятый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами законодательства Кыргызской Республики в сфере автомобильного транспорта и лицензионно-разрешительной системы в части осуществления перевозок автомобильным и водным транспортом.»;

— в пункте 11:

в абзаце седьмом подпункта 2 слова «транспортным законодательством Кыргызской Республики» заменить словами «законодательством Кыргызской Республики в сфере автомобильного транспорта»;

в подпункте 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«- осуществление контроля за соблюдением законодательства Кыргызской Республики в сфере автомобильного транспорта и лицензионно-разрешительной системы в части осуществления перевозок автомобильным и водным транспортом;»;

в абзаце четвертом слова «транспортного и лицензионного законодательства,» исключить;

в абзаце пятом слова «транспортного законодательства» заменить словами «законодательства Кыргызской Республики в сфере автомобильного транспорта»;

— в пункте 13:

в абзаце втором слова «транспортного и лицензионного законодательства Кыргызской Республики» заменить словами «законодательства Кыргызской Республики в сфере автомобильного транспорта и лицензионно-разрешительной системы в части осуществления перевозок автомобильным и водным транспортом»,

в абзаце пятом слова «транспортного законодательства Кыргызской Республики» заменить словами «законодательства Кыргызской Республики в сфере автомобильного транспорта и лицензионно-разрешительной системы в части осуществления перевозок автомобильным транспортом».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков