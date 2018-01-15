О внесении изменения в постановление правительства о положении о пошлинах

Постановление Правительства КР № 3 от 5 января 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и регистрацию патентных поверенных» от 3 октября 2016 года № 523

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.-Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и регистрацию патентных поверенных» от 3 октября 2016 года № 523 следующее изменение:

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и регистрацию патентных поверенных, утвержденное вышеуказанным постановлением, дополнить пунктом 33*1 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования и действует до 15 января 2029 года.

Премьер-министр С.Дж.Исаков