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О вопросах предоставления земельных участков под недропользование

Постановление Правительства КР № 810 от 15 декабря 2017 года

О вопросах предоставления земельных участков под недропользование

В целях совершенствования процесса предоставления земельных участков под недропользование в рамках реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-V, в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О недрах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления земельных участков под недропользование согласно приложению.

Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков под недропользование» от 12 апреля 2006 года № 261.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Prilozhenie1.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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