Постановление Правительства КР № 833 от 25 декабря 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил дорожного движения и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» от 4 августа 1999 года № 421

В целях реализации статьи 244*1 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов», «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами», «О дорожном движении в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил дорожного движения и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» от 4 августа 1999 года № 421 следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;

2) в Правилах дорожного движения, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— абзац восьмой пункта 1.1. после слов «и не противоречить им» дополнить словами «, если иное не предусмотрено вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика»;

— в подпункте 2.1.1:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика опасных грузов или гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, при осуществлении перевозки пассажиров за оплату или по найму, а при осуществлении международных автомобильных перевозок — вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, иметь и передавать для проверки работникам уполномоченного государственного органа в сфере регулирования и контроля деятельности на автомобильном транспорте лицензию и документы, предусмотренные правилами перевозок пассажиров и грузов.»;

— пункт 2.8:

в абзаце шестом слова «Государственной автомобильной инспекции» заменить словами «подразделений уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, установленного уполномоченным государственным органом в сфере транспорта и дорог, согласованного с уполномоченным государственным органом в сфере труда и социального развития, а при осуществлении международных автомобильных перевозок — вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика;»;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«эксплуатировать транспортное средство лицом, не имеющим при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика опасных грузов или гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, при осуществлении перевозки пассажиров за оплату или по найму, а при осуществлении международных автомобильных перевозок — вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика;»;

3) в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— в пункте 1 слова «Государственной автомобильной инспекции» заменить словами «уполномоченном государственном органе в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава»;

— в пункте 11:

слова «Государственной автомобильной инспекции» в различных падежах заменить словами «подразделений уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» в соответствующих падежах;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«транспортных средств, владельцы которых не заключили договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных грузов или гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, при осуществлении перевозки пассажиров за оплату или по найму;»;

— пункт 12 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«выпускать на линию транспортные средства, владельцы которых не заключили договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных грузов или гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, при осуществлении перевозки пассажиров за оплату или по найму;»;

— в пункте 7.19 приложения 1 к Основным положениям слова и аббревиатуру «органов Государственной автомобильной инспекции МВД» заменить словами «подразделений уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

2. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики, Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики:

— провести информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросу обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных грузов и гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами при осуществлении перевозки пассажиров за оплату или по найму;

— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций и отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

Премьер-министр С.Дж.Исаков