Подписан закон о бюджете Социального фонда КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы».

Закон принят Жогорку Кенешем 30 ноября 2017 года.

Указанным Законом утвержден бюджет Социального фонда на 2018 год по доходам в сумме 51 086,8 млн. сомов и расходам в сумме 49 850 млн. сомов, профицит бюджета Социального фонда на 2018 год установлен в сумме 1 236,8 млн. сомов.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.