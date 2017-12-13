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Об утверждении Протокола о внесении изменений в соглашение между КР и РУз

Постановление Правительства КР № 803 от 11 декабря 2017 года

Об утверждении Протокола о внесении измененийи дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 4 сентября 1996 года, подписанного 6 октября 2017 года в городе Ташкент

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Законом Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 4 сентября 1996 года, подписанный 6 октября 2017 года в городе Ташкент.

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить узбекскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Протокола.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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