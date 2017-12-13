Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 декабря 2017 года.

В Соглашении закреплены положения, обеспечивающие координацию совместной деятельности, связанной с предупреждением, выявлением и пресечением налоговых правонарушений, а также оказанием взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства.

Кроме того, положения Соглашения определяют единый подход к решению тех общих проблем и задач, которые возникают в правовой сфере международного налогообложения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.