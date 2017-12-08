Подписан закон о ратификации Соглашения с ООН по промышленному развитию

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию об урегулировании задолженности по невыплаченным начисленным взносам в соответствии с планом платежей», подписанного 14 июня 2017 года в городе Бишкек.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 ноября 2017 года.

Целями Соглашения являются поэтапное погашение начисленных взносов перед Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и получения Статуса странового партнерства для достижения инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Кыргызстане при поддержке ЮНИДО.

Соглашение предусматривает график платежей, которые будут выплачиваться в течение пятилетнего периода. Финансовые средства, связанные с погашением задолженности, будут предусматриваться ежегодно в республиканском бюджете на соответствующий год.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.