16:21
+4
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.18
Официально

Подписан закон о ратификации Соглашения с ООН по промышленному развитию

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию об урегулировании задолженности по невыплаченным начисленным взносам в соответствии с планом платежей», подписанного 14 июня 2017 года в городе Бишкек.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 ноября 2017 года.

Целями Соглашения являются поэтапное погашение начисленных взносов перед Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и получения Статуса странового партнерства для достижения инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Кыргызстане при поддержке ЮНИДО.

Соглашение предусматривает график платежей, которые будут выплачиваться в течение пятилетнего периода. Финансовые средства, связанные с погашением задолженности, будут предусматриваться ежегодно в республиканском бюджете на соответствующий год.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 29
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Закон «О бухгалтерском учете»
Внесены изменения в некоторые законодательные акты
О всеобщей воинской обязанности граждан, о военной и альтернативной службах
Подписан закон о внесении изменений в Водный кодекс
О Программе правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми
О внесении изменений в постановление правительства
В некоторые решения правительства внесены изменения
О фонде развития и матобеспечения Госагентства антимонопольного регулирования
Ратифицированы соглашения по реабилитации системы водоснабжения в городе Узгене
Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики
Популярные новости
Внесены изменения в&nbsp;Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
О&nbsp;всеобщей воинской обязанности граждан, о&nbsp;военной и&nbsp;альтернативной службах О всеобщей воинской обязанности граждан, о военной и альтернативной службах
Внесены изменения в&nbsp;некоторые законодательные акты Внесены изменения в некоторые законодательные акты
О&nbsp;создании высшего авиационного учебного заведения О создании высшего авиационного учебного заведения
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг