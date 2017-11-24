Об установлении уровня знания государственного языка государственными служащими

Постановление Правительства КР № 757 от 21 ноября 2017 года



Об установлении уровня знания государственного языка государственными гражданскими служащими

и муниципальными служащими, занимающими административные должности, в объеме, необходимом

для исполнения своих должностных обязанностей, и сроках его внедрения в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления

В целях реализации законов Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики», «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить, что:

— государственные гражданские служащие и муниципальные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы административных должностей, обязаны владеть государственным языком в объеме и на уровне не ниже:

базовый уровень (А2) — с 2019 года;

средний уровень (В1) — с 2020 года;

уровень выше среднего (В2) — с 2021 года.

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики

до 1 марта 2018 года разработать методические рекомендации

для преподавателей и учебные пособия для изучающих государственный язык согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком «Кыргызтест».

3. Провести массовое обязательное тестирование всех государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в течение не более пяти месяцев, начиная с 1 марта 2018 года, при этом:

— результаты тестирования государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, соответствующие не менее чем базовому уровню (А2), подлежат зачету при дальнейшей оценке профессиональной компетенции в части, касающейся знания государственного языка,

с 1 января 2019 года;

— результаты тестирования ниже базового уровня (А2) не могут быть признаны в течение 2018 года основанием для соответствующих комиссий по оценке деятельности государственных гражданских служащих и муниципальных служащих для выработки рекомендаций о признании их несоответствующими занимаемой должности или основанием для их понижения в должности. Такие государственные гражданские служащие и муниципальные служащие подлежат обучению за счет средств государственных органов и органов местного самоуправления

(по согласованию) для сдачи тестирования в последующие периоды оценки.

4. Оценка профессиональной компетенции государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, занимающих административные должности, в части, касающейся знания государственного языка в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей, будет осуществляться с 1 января 2019 года.

5. Руководителям государственных органов, органов местного самоуправления (по согласованию) оказать содействие в осуществлении обучения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих государственному языку.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на отдел государственного управления и кадровой работы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.