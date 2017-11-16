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Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных служащих

Постановление Правительства КР от 14 ноября 2017 года № 742

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 1 марта 2017 года № 131

В целях реализации статей 13 и 14 законов Кыргызской Республики «О статусе столицы» и «О статусе города Ош», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 1 марта 2017 года № 131 следующие изменения:

приложение 4 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

приложение 10 к вышеуказанному постановлению дополнить пунктом 231 следующего содержания:

«231. Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики (лица, занимающие политические государственные должности, государственные гражданские служащие).».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики»
от 1 марта 2017 года № 131» от 8 июня 2017 года № 357.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года
и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-министр С.Дж.Исаков

Приложение

"Приложение 4

*Примечание.

Средняя заработная плата действующих председателей постоянных комиссий Бишкекского и Ошского городских кенешей сохраняется до момента прекращения их полномочий. Впоследствии лицам, назначаемым/избираемым на указанные должности председателей постоянных комиссий Бишкекского и Ошского городских кенешей, выплачивается заработная плата за счет средств местного бюджета, основанная на применении установленных в настоящем приложении коэффициентов.
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