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09:39, 12 сентября 2017
, Бишкек -
ИА «24.kg»
Равшан Абдуллаев назначен заместителем министра юстиции КР
09:39, 12 сентября 2017
, Бишкек -
ИА «24.kg»
Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Абдуллаев Равшан Бахтиярович назначен заместителем министра юстиции Кыргызской Республики.
Ссылка:
https://24.kg/ofitsialno/62443/
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