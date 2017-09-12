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Равшан Абдуллаев назначен заместителем министра юстиции КР

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Абдуллаев Равшан Бахтиярович назначен заместителем министра юстиции Кыргызской Республики. 
 
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