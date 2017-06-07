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Официально

Подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере землепользования».

Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2017 года.

Целью Закона является дальнейшее совершенствование земельного законодательства Кыргызской Республики.

Принятый Закон предусматривает поправки в Земельный кодекс, Лесной кодекс, законы «О переводе (трансформации) земельных участков», «О местном самоуправлении», «О статусе столицы», «О статусе города Ош».

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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