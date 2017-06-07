Подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере землепользования».
Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2017 года.
Целью Закона является дальнейшее совершенствование земельного законодательства Кыргызской Республики.
Принятый Закон предусматривает поправки в Земельный кодекс, Лесной кодекс, законы «О переводе (трансформации) земельных участков», «О местном самоуправлении», «О статусе столицы», «О статусе города Ош».
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.