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Подписан Закон Кыргызской Республики «О лотереях»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О лотереях».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.

Закон определяет правовую основу государственного регулирования отношений, возникающих в сфере лотерейной деятельности, в том числе типы и виды лотерей, цели, требования и порядок их организации и проведения.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

С его введением в действие признается утратившим силу Закон Кыргызской Республики «О лотереях» от 30 апреля 2009 года № 146.

С момента введения в действие нового Закона лицензии на осуществление лотерейной деятельности, выданные до его вступления в силу, прекращают свое действие.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/51619/
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