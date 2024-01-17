Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»

Торговая марка «Жемчужина Нила» запустила стимулирующую лотерею под названием «Семейные радости», которая проводилась с 16 октября 2023 года до 15 января 2024-го.

По условиям лотереи участникам было необходимо:

— приобрести чай, маркированный товарным знаком «Жемчужина Нила®», c акционным

стикером;

— найти уникальный 10-значный числовой код на стикере под защитным

скретч-слоем;

— пройти регистрацию на сайте https: jn-promo.kg или в Telegram

@jemchuzhinanilaKgBot;

— зарегистрировать уникальный 10-значный числовой код на сайте или в Telegram-bot.

Розыгрыш проходил каждый понедельник с 23 октября 2023 года до 15 января 2024-го при помощи генератора рандомных чисел https://randomus.ru/.

В ходе лотереи было разыграно 65 призов.

Общее число участников составило 40 тысяч 114 человек.

Благодарим за участие всех участников лотереи!

Разрешение № 0035, регистрационный номер 345 от 9 октября 2023 года, выданное службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики на проведение стимулирующей лотереи «Семейные радости».