Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»

Торговая марка «Жемчужина Нила» запустила стимулирующую лотерею под названием «Семейные радости», которая проводилась с 16 октября 2023 года до 15 января 2024-го.
По условиям лотереи участникам было необходимо:
— приобрести чай, маркированный товарным знаком «Жемчужина Нила®», c акционным
стикером;
— найти уникальный 10-значный числовой код на стикере под защитным
скретч-слоем;
— пройти регистрацию на сайте https: jn-promo.kg или в Telegram
@jemchuzhinanilaKgBot;
— зарегистрировать уникальный 10-значный числовой код на сайте или в Telegram-bot.
Розыгрыш проходил каждый понедельник с 23 октября 2023 года до 15 января 2024-го при помощи генератора рандомных чисел https://randomus.ru/.
В ходе лотереи было разыграно 65 призов.
Общее число участников составило 40 тысяч 114 человек.
Благодарим за участие всех участников лотереи!
Разрешение № 0035, регистрационный номер 345 от 9 октября 2023 года, выданное службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики на проведение стимулирующей лотереи «Семейные радости».