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Власть

Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за поддержку казино

«Во время Орозо хочу попросить прощения у кыргызского народа за то, что я поддержал казино, несмотря на то что моя родная мать и близкие были против», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Шайлообек Атазов.

По его словам, председатель кабмина Акылбек Жапаров обманул, сказав, что в бюджет от казино поступит 2 миллиарда сомов.

Я поддержал казино, потому что Акылбек Жапаров сказал, что 2 миллиарда сомов поступит. Он обманул нас.

Шайлообек Атазов

«Вчера посмотрел, и 100 миллионов не поступило. Я жалею, что поддержал казино. Простите меня, кыргызский народ, за это», — сказал нардеп.

Отметим, что Шайлообек Атазов в скором времени может быть лишен мандата депутата. 1 марта суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.

Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахманхаджи Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288886/
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