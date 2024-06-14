Ратифицировано соглашение между кабинетом министров КР и правительством Греции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаровподписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Греческой Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов, подписанного 21 сентября 2023 года в городе Нью-Йорк».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 мая 2024 года.

Целью принятого Закона Кыргызской Республики является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Греческой Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов, подписанного 21 сентября 2023 года в городе Нью-Йорк".

Так, Соглашением предусматривается, что граждане — владельцы дипломатических паспортов Кыргызской Республики и Греческой Республики будут освобождаться от визовых требований въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государств — сторон Соглашения на срок не более 90 дней в течение 180 дней.