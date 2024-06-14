Ратифицировано соглашение между кабинетом министров КР и правительством Иордании

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, подписанного 29 ноября 2023 года в городе Амман».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 мая 2024 года.

Целью данного Закона является выполнение внутригосударственных процедур для ратификации указанного Соглашения, в рамках которого граждане — владельцы дипломатических и служебных паспортов Кыргызской Республики и граждане — владельцы дипломатических и служебных паспортов Иорданского Хашимитского Королевства будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда и следования транзитом на территории государств сторон Соглашения на срок, не превышающий девяносто (90) дней со дня въезда.

Ратификация Соглашения создаст благоприятные условия для развития деловой мобильности и упростит передвижение граждан — владельцев дипломатических и служебных паспортов на территории государств сторон Соглашения.