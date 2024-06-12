Создано ГП «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента КР

Постановление Кабинета Министров от 07.06.2024 № 296
О создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики
В целях создания условий для реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма с кластерным подходом, совершенствования структуры управления и эффективного использования финансовых средств, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Создать государственное предприятие «Кыргыз Куршевель» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики.
2. Управлению делами Президента Кыргызской Республики в установленном порядке:
— разработать и утвердить Устав государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;
— провести государственную регистрацию государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики в органах юстиции;
— принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента
и Кабинета Министров Администрации Президента
Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров