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Создано ГП «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента КР

Постановление Кабинета Министров от 07.06.2024 № 296

О создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики

В целях создания условий для реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма с кластерным подходом, совершенствования структуры управления и эффективного использования финансовых средств, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Создать государственное предприятие «Кыргыз Куршевель» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики.

2. Управлению делами Президента Кыргызской Республики в установленном порядке:

— разработать и утвердить Устав государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;

— провести государственную регистрацию государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики в органах юстиции;

­— принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента
и Кабинета Министров Администрации Президента
Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/296505/
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