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Подписан указ о признании утратившими силу некоторых указов президента КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьями 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Признать утратившими силу:
1) Указ Президента Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата»
от 26 октября 2022 года № 358;
2) Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358» от 14 марта 2023 года № 55;
3) Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358» от 28 декабря 2023 года № 365.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/296296/
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