Подписан указ о признании утратившими силу некоторых указов президента КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьями 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Признать утратившими силу:

1) Указ Президента Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата»

от 26 октября 2022 года № 358;

2) Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358» от 14 марта 2023 года № 55;

3) Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358» от 28 декабря 2023 года № 365.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.