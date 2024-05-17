Ратифицировано соглашение о финансировании между КР и МАР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о финансировании (Проект улучшения качества воздуха в Кыргызской Республике) между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития, подписанного 12 декабря 2023 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 апреля 2024 года.

Законом предусматривается выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о финансировании (Проект улучшения качества воздуха в Кыргызской Республике) между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (далее — Соглашение), подписанного 12 декабря 2023 года в городе Бишкек.

Так, Соглашением предусматривается предоставление Кыргызской Республике кредита в размере 50 млн долларов СШАсо стороны Международной ассоциации развития для реализации проекта улучшения качества воздуха в Кыргызской Республике.

Кредитные средства предлагается направить на:

— укрепление системы управления качеством воздуха за счет строительства и модернизации автоматизированных станций контроля качества воздуха;

— модернизацию химической лаборатории для проверки качества воздуха;

— техническое содействие в сфере усиления процедур контроля качества воздуха;

— методы прогнозирования и предупреждения качества воздуха;

— содействие внедрению чистых технологий для отопления в частных домах;

— строительство ирригационных систем для обеспечения устойчивости городского озеленения города Бишкек.