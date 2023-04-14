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Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 06.04.23 года № 197

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Перечня иностранных государств, на граждан которых распространяется упрощенный визовый режим«от 7 февраля 2009 года № 87

В целях либерализации визового режима и создания благоприятных условий для развития инвестиционной, деловой и туристической отраслей Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О внешней миграции», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня иностранных государств, на граждан которых распространяется упрощенный визовый режим»
от 7 февраля 2009 года № 87 следующие изменения:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением абзацев шестьдесят
девятого—восьмидесятого Перечня, которые вступают в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования и действуют до 31 декабря 2025 года.»;

2) в Перечне иностранных государств, на граждан которых распространяется упрощенный визовый режим, утвержденном вышеуказанным постановлением:

дополнить абзацем восьмидесятым следующего содержания:

«Йеменская Республика(**)».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/263324/
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