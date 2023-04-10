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Подписано распоряжение о единовременных выплатах ветеранам ВОВ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ).

Решение принято с учетом всемирно-исторического значения Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также к празднованию 78-й годовщины Победы.

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Кыргызстане проживают 68 ветеранов ВОВ, из них:

12 — инвалиды Великой Отечественной войны;

35 — участники Великой Отечественной войны;

9 — лица из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

12 — лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Каждому вышеуказанному ветерану будет оказана единовременная материальная помощь в сумме 100 000 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/262862/
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