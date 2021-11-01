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Утверждено Типовое положение о фондах развития регионов

Постановление Кабинета Министров от 14.10.2021 г. № 220

Об утверждении Типового положения о фондах развития регионов

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 13 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:
— Типовое положение о фондах развития регионов согласно приложению 1;

— таблицу критериев и индикаторов отбора социальных проектов для финансирования за счет средств Фонда развития регионов согласно приложению 2;

— таблицу критериев и индикаторов отбора экономических проектов для финансирования за счет средств Фонда развития регионов согласно приложению 3;

— Договор о целевом финансировании согласно приложению 4.

Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях и местным государственным администрациям в трехмесячный срок привести уставные документы фондов развития регионов в соответствие с настоящим Типовым положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
Признать утратившими силу:
— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов» от 10 ноября 2014 года № 633;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов» от 10 ноября 2014 года № 633» от 8 июля 2015 года № 468;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов» от 10 ноября 2014 года № 633» от 3 марта 2016 года № 101;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов» от 10 ноября 2014 года № 633» от 7 марта 2017 года № 143;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов» от 10 ноября 2014 года № 633» от 7 августа 2017 года № 465;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов» от 10 ноября 2014 года № 633» от 14 августа 2017 года № 480;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов» от 13 февраля 2019 года № 52.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/212350/
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