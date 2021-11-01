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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 01.11.2021 г.№ 234

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735

В целях повышения эффективности государственного контроля алкогольного рынка, в соответствии со статьями 13 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735 следующие изменения:

в Положении о порядке выдачи и применения марок акцизного сбора в Кыргызской Республике, утвержденном указанным постановлением:

— предложение второе пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Маркировка подакцизной продукции по видам, наименованиям и емкости (для алкогольных изделий) производится в соответствии с типами и номерами акцизных марок, указанными в решении органа налоговой службы о выдаче акцизных марок.»;

— в пункте 12 слово «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров»;

— в абзаце третьем пункта 15 слова «приложению 2» заменить словами «приложению № 3»;

— дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/212348/
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