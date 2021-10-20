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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызской Республикки и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них три указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 1207 человек (820 — взрослые и 387 — дети). Большая часть новых граждан страны являются этническими кыргызами, возвратившимися на историческую родину.

Также один Указ Президента Кыргызской Республики — о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 53 человек (45 — взрослые и 8 — дети).

Всего ходатайств — на 1260 человек (865 — взрослые и 395 — дети).
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/210933/
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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и выходе из него
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