Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызской Республикки и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них три указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 1207 человек (820 — взрослые и 387 — дети). Большая часть новых граждан страны являются этническими кыргызами, возвратившимися на историческую родину.

Также один Указ Президента Кыргызской Республики — о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 53 человек (45 — взрослые и 8 — дети).

Всего ходатайств — на 1260 человек (865 — взрослые и 395 — дети).