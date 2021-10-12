Введено временное государственное регулирование цен на уголь сроком на 90 дней

Введено временное государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов.

Данное решение принято в целях недопущения роста цен на уголь, своевременного стабильного обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 года.

Временное государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызской Республики введено сроком на 90 календарных дней с установлением максимальной цены.

Государственному агентству антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики поручено принять меры по государственному регулированию и контролю (в соответствии с Порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года № 242).