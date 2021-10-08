18:34
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Официально

Внесены изменения в постановление правительства КР

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 07.10.2021 г. № 201

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении приоритетных видов деятельности (секторов экономики) инвестиционных проектов» от 26 октября 2018 года № 503

В целях упорядочения применения тарифных льгот, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении приоритетных видов деятельности (секторов экономики) инвестиционных проектов» от 26 октября 2018 года
№ 503 следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, что тарифная льгота, установленная подпунктом 7.1.11 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября
2009 года № 130, применяется при соблюдении следующих условий:

1) инвестиционный проект, в рамках реализации которого ввозится технологическое оборудование, запасные части к нему, сырье и (или) материалы, включенные в реестр инвестиционных проектов;

2) сырье и (или) материалы соответствуют товарам, включенным в реестр инвестиционных проектов, коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, количеству, а также иным сведениям, указанным в реестре инвестиционных проектов;

3) технологическое оборудование, запасные части к нему, сырье и (или) материалы ввозятся на таможенную территорию Кыргызской Республики и помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;

4) технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и (или) материалы в составе готовой продукции, при завершении таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада, а также при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.»;

2) в пункте 2:

— абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Министерству инвестиций Кыргызской Республики:»;

— абзац третий изложить в следующей редакции:

«- направить реестр инвестиционных проектов в Администрацию Президента Кыргызской Республики, Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;»;

3) приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/209842/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в постановление правительства
Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в постановление правительства КР
Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Об утверждении Порядка организации экологических коридоров в Кыргызстане
Популярные новости
Подписано постановление об&nbsp;установлении профессионального праздника Подписано постановление об установлении профессионального праздника
Утвержден перечень спецтоваров и&nbsp;оборудования для строительства энергоустановок Утвержден перечень спецтоваров и оборудования для строительства энергоустановок
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:30
12 октября: где в регионах отключат свет 12 октября: где в регионах отключат свет
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь