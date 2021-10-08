Подписано постановление об установлении профессионального праздника

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 06.10.2021 г. № 200
Об установлении профессионального праздника — Дня работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики
Признавая важную роль работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики в обеспечении продовольственной безопасности, учитывая просьбу Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1.Установить 20 октября ежегодно отмечаемым профессиональным праздником — Днем работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики» от 13 ноября 2002 года № 751.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель У.А.Марипов