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Подписано постановление об установлении профессионального праздника

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 06.10.2021 г. № 200

Об установлении профессионального праздника — Дня работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики

Признавая важную роль работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики в обеспечении продовольственной безопасности, учитывая просьбу Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1.Установить 20 октября ежегодно отмечаемым профессиональным праздником — Днем работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики» от 13 ноября 2002 года № 751.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/209837/
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