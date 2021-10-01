Подписано постановление об утверждении среднесрочной тарифной политики КР

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 30.09.2021 г № 192

Об утверждении Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021–2025 годы

В целях обеспечения устойчивого развития, стабильного и надежного функционирования энергетической отрасли и обеспечения энергетической безопасности Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 21 Закона Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» и статьей 6 Закона Кыргызской Республики «Об энергетике», руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Среднесрочную тарифную политику Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021˗2025 годы согласно приложению.

2. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики в установленном порядке утвердить тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей.

3. Признать утратившим силу абзац второй пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на электрическую и тепловую энергию на 2020–2022 годы» от 27 марта 2020 года № 188.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Администрации Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Приложение к ПКМ 192.zip

Председатель У.А.Марипов