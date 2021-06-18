Подписано постановление о некоторых вопросах Министерства цифрового развития КР

В целях реализации статьи 8 Закона Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о Фонде развития цифровой инфраструктуры, инновационного развития информационных технологий и связи Министерства цифрового развития Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о специальном счете Государственного агентства связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики» от 25 мая 2015 года № 314 следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 постановления слова «Государственном комитете информационных технологий и связи» заменить словами «Министерстве цифрового развития»;

2) в Положении о специальном счете Государственного агентства связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики, утвержденном указанным постановлением:

— в наименовании и пункте 1 слова «Государственном комитете информационных технологий и связи» заменить словами «Министерстве цифрового развития»;

— абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;

— в пункте 4:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова «развитие отрасли связи,» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов

Приложение

Положение о Фонде развития цифровой инфраструктуры, инновационного развития информационных технологий и связи Министерства цифрового развития Кыргызской Республики

Общие положения

1. Фонд развития цифровой инфраструктуры, инновационного развития информационных технологий и связи Министерства цифрового развития Кыргызской Республики (далее — Фонд) образуется в целях создания благоприятных условий для развития цифровой трансформации, бесперебойного и надлежащего исполнения задач и функций, возложенных на Министерство цифрового развития Кыргызской Республики (далее — Министерство), в виде отдельного расчетного счета в системе Центрального казначейства при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики.

Источники формирования Фонда

2. Источниками формирования Фонда являются:

1) 40 процентов — из расходной части республиканского бюджета от ежегодных плат на развитие отрасли связи в размере 0,9 процента от выручки поставщика услуг электросвязи и почтовой связи;

2) добровольные пожертвования, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

Порядок использования средств Фонда

3. Средства Фонда используются на:

1) содержание уполномоченного государственного органа по связи;

2) финансовое обеспечение научно-технической, инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи, включая оплату научно-исследовательских работ по созданию стандартов, методик, руководств, стратегических документов;

3) обучение, стажировку и повышение квалификации, в том числе участие в конференциях, семинарах в области информационно-коммуникационных технологий и связи, работников Министерства;

4) развитие и укрепление материально-технической базы Министерства;

5) выполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором Министерства.

4. Конкретные направления по использованию средств Фонда устанавливает и утверждает министр цифрового развития Кыргызской Республики.

Порядок учета и отчетность

5. Средства от ежегодных плат на развитие отрасли связи в размере 0,9 процента от выручки поставщиков услуг электрической связи и почтовой связи перечисляются в доход республиканского бюджета и учитываются на аккумуляционном счете Государственного агентства связи при Министерстве.

6. Государственное агентство связи при Министерстве совместно с Министерством экономики и финансов Кыргызской Республики ежемесячно, до 5 (пять) числа месяца, следующего за отчетным, составляет акт сверки, для учета фактически поступивших финансовых средств.

7. Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики направляет в Фонд финансовые средства в размере 40 (сорок) процентов фактически поступивших средств на основе актов сверок, ежемесячно, до 10 (десять) числа месяца, следующего за отчетным.

8. Расходование средств Фонда производится согласно утвержденным сметам расходов и фактическому поступлению денежных средств.

9. Распорядителем и ответственным лицом за использование средств Фонда является министр цифрового развития Кыргызской Республики.

10. Финансовое подразделение Министерства осуществляет учет формирования (поступления), распределения средств Фонда, контроль за целевым использованием средств согласно сметным назначениям, утверждаемым в установленном порядке, и представляет отчет по указанным средствам в Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.