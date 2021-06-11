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Подписано постановление о вопросах Министерства цифрового развития

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 1 июня 2021 года № 17

О вопросах Министерства цифрового развития Кыргызской Республики

В целях оптимизации деятельности отдельных государственных органов исполнительной власти и их подведомственных организаций, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114, статьями 92–94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать Министерство цифрового развития Кыргызской Республики на базе Государственной службы цифрового развития при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

  1. Реорганизовать:
  2. Государственное предприятие «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики путем присоединения к нему следующих государственных предприятий и учреждения:

— Государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия «Тундук» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

— Государственное предприятие «Инфо-Система» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

— Государственное предприятие «Соцсервис» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

— Государственное учреждение «Транском» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

  1. Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики путем присоединения к нему Государственного предприятия «Кыргызмаркасы» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

3. Переименовать:

1) Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики в Государственное агентство связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

2) Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное архивное агентство при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

3) Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

4) Государственное учреждение «Унаа» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное учреждение «Унаа» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

5) Государственное предприятие «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное предприятие «Инфоком» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

6) Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.

4. Установить, что:

  1. Министерство цифрового развития Кыргызской Республики является правопреемником Государственной службы цифрового развития при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики;
  2. Государственное предприятие «Инфоком» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики является правопреемником следующих государственных предприятий и учреждения:

— Государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия «Тундук» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

— Государственное предприятие «Инфо-Система» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

— Государственное предприятие «Соцсервис» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

— Государственное учреждение «Транском» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

3) Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики является правопреемником Государственного предприятия «Кыргызмаркасы» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

4) Государственное предприятие «Инфоком» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики является оператором системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», государственной системы электронных сообщений, единой системы идентификации, Государственного портала электронных услуг;

5) оплата труда работников реорганизуемых юридических лиц, включая работников, занятых их обслуживанием (технический обслуживающий персонал, младший обслуживающий персонал), производится в размере, не ниже размера, установленного действующими условиями оплаты труда.

5. Утвердить:

  1. Положение о Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  2. схему управления Министерства цифрового развития Кыргызской Республики согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
  3. Положение о Государственном агентстве связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
  4. Положение о Государственном архивном агентстве при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
  5. Положение о Департаменте регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
  6. Положение о Государственном учреждении «Унаа» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
  7. Устав Государственного предприятия «Инфоком» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
  8. Устав Государственного предприятия «Кыргыз почтасы» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

6. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

7. Управлению делами Президента Кыргызской Республики совместно с Фондом по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций Кыргызской Республики принять меры по размещению юридических лиц, указанных в настоящем постановлении.

8. Министерству цифрового развития Кыргызской Республики:

1) образовать комиссии для решения вопросов относительно дальнейшего использования финансовых, материально-технических средств, а также проведения мероприятий, связанных с реорганизацией юридических лиц;

2) принять меры по трудоустройству высвобождаемых работников реорганизованных учреждений и предприятий в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики;

3) в установленном порядке обеспечить регистрацию и перерегистрацию юридических лиц, указанных в настоящем постановлении, в органах юстиции;

4) в месячный срок в установленном порядке внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с настоящим постановлением.

9. Уполномочить Министерство цифрового развития Кыргызской Республики на утверждение передаточных актов и разделительных балансов реорганизуемых юридических лиц, указанных в настоящем постановлении.

10. Министерству цифрового развития Кыргызской Республики, Министерству юстиции Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел цифрового развития Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/197362/
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